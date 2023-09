「忍者ヒグマ」ともいわれた「OSO18」がついに駆除された。

2019年より、北海道の標茶(しべちゃ)、厚岸(あっけし)両町において、実に66頭ものウシがこのヒグマに襲われ、そのうち32頭が犠牲になったという。

66頭ものウシを襲いながら、人間に目撃されたのはたった1度だけ。写真など画像に収められたのも、夜間に自動撮影された3回と、昼間に1回のみという神出鬼没ぶりで、まさに忍者のように用心深い熊だった。

OSO18と命名された理由は、被害が多発した「標茶町下オソツベツ」の地名と、足跡の幅が18センチもあったことによる。ちなみに、「OSO」とはスペイン語で熊の意味であるが、これは偶然の一致である。

推定年齢は10歳以上、体長2.1メートル、捕獲時の体重は330キロだったという。

熊は越冬のため、夏から秋にかけて貪欲にエサを喰らい、太る。

OSO18が駆除されたのは7月末。その時点で330キロもあったとなると、冬眠前の12月ごろには500キロ近くに達していた可能性がある。それほど巨大なオスのヒグマだった。

OSO18は7月30日に釧路町役場の職員によって駆除され、加工会社に持ち込まれた。OSO18の死体は解体され、肉は業者によって販売された。インターネット通販ではたちまち売り切れ、一部は都内のジビエ料理店などで炭火焼きにして提供されたという。

このように、OSO18の肉の大半は、すでにジビエ愛好家の胃袋に消えてしまっていると思われる。

熊の肉はどんな味がするのだろうか。

犬飼哲夫・門崎允昭による『ヒグマ(新版)』(北海道新聞社刊)には、「ヒグマのように個体によって肉の味が違う動物は珍しい。(中略)肉の味はヒグマが食べた食物によってひどく変わることを知った」という記述がある。

OSO18は66頭ものウシを襲っている。散々牛肉を喰らったOSO18だが、その肉は、一体どんな味がしただろうか。ただ、実際に食べた人以外にはもはや知るすべもない。

写真=AFP PHOTO/Courtesy of the town of Shibecha/時事通信フォト

標茶町で撮影された「OSO18」と思われるヒグマ(2023年6月25日) - 写真=AFP PHOTO/Courtesy of the town of Shibecha/時事通信フォト