¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬Àµ²ò¡ª40ºÐ¤«¤é¤Îº£¤Ã¤Ý´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¹¤È´¤±¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥á¥¤¥¯3Áª
1¿§¤Ç»Å¾å¤²¤ë¡ª¤³¤Ê¤ì¥¢¥¤
1¿§¤·¤«»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤³¤Ê¤ì¤Æ¸«¤¨¤ë¥á¥¤¥¯¤Ç¤¹¡£
»þÃ»¤Ç»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢Ë»¤·¤¤ËèÆü¤ËºÇÅ¬¤Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼¥æ¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î¥á¥¤¥¯¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨º£²ó¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥á¥¤¥¯¤Ç¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥Ù¡¼¥¸¥å¥È¡¼¥ó¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦ 02 ¥í¡¼¥¸¡¼¥Ù¡¼¥¸¥å¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡A¤ò¤Þ¤Ö¤¿Á´ÂÎ¤Ë¤Î¤»¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤òºî¤ë¡£
¢¡¡A¤òA¡ì¤Î²Õ½ê¤Ë¤Î¤»¡¢¤Ü¤«¤·¹¤²¤ë¡£
£¡¡²¼¤Þ¤Ö¤¿¤ËA¤ò¹¤²¤ë¡£
¤¡¡A¤òA¡ì¤Î²Õ½ê¤Ë¤Î¤»¡¢¤Ü¤«¤¹¡£
´ÊÃ±¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Çºî¤ë¡ª¥Ê¥Á¥å¥é¥ëÈþ¿Í¥¢¥¤
¤ä¤ê¤¹¤®´¶¤¬¤Ê¤¤¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¤Î¤ËÌÜ¸µÈþ¿Í¤Ë¸«¤¨¤ë¥á¥¤¥¯¤Ç¤¹¡£
¼ã¡¹¤·¤¯¸«¤»¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¼ãºî¤ê¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï·ù¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤Î¥á¥¤¥¯¤Ï¡¢Âç¿Í¤ÎÌÜ¸µ¤Î¤¯¤¹¤ß¤ò°ìÁÝ¤·¡¢ÀäÌ¯¤Ê±¢±Æ¤¬ÌÜ¸µ¤òÎ©ÂÎÅª¤Ë±é½Ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤Ê¤Î¤Ë¼ã¡¹¤·¤¤ÌÜ¸µÈþ¿Í¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡C¤ò¤Þ¤Ö¤¿Á´ÂÎ¤Ë¹¤²¡¢¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤òºî¤ë¡£
¢¡¡B¤òÌÜÆ¬Â¦¤È¡¢ÌÜ¿¬Â¦¤Ë¤Î¤»¡¢¤Ü¤«¤·¹¤²¤ë¡£
£¡¡A¤ò¥¢¥¤¥Û¡¼¥ëÃæ±û¤Ë¤Î¤»¡¢µÕ»°³Ñ·Á¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¹¤²¤ë¡£
¤¡¡C¤ò²¼¤Þ¤Ö¤¿Á´ÂÎ¤Ë¹¤²¤ë¡£
¥¡¡B¤òÌÜ¿¬¤«¤éÃæ±û¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Ü¤«¤·Æþ¤ì¤ë¡£
¦¡¡A¤ò¹õÌÜ²¼¤Ë¤Î¤»¡¢ÌÜÆ¬Â¦¤ÈÌÜ¿¬Â¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¹¤²¤ë¡£
À¹¤ê¤¿¤¤¤È¤¤Ï¤³¤ì¡ªÂç¿Í¤ÎÂ¿¹¬´¶¥¢¥¤
Âç¿Í¤À¤Ã¤Æ¡¢À¹¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡ª¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¤Î¤¬¤³¤Î¥á¥¤¥¯¤Ç¤¹¡£
ÌÜ¤òÂç¤¤¯¸«¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¿¹¬´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÌÜ¸µ¤Ë¤ß¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦¤È¤¤Î¤¿¤á¤Ë¤¼¤Ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡¡¡C¤ò¤Þ¤Ö¤¿Á´ÂÎ¤Ë¹¤²¡¢¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤òºî¤ë¡£
¢¡¡B¤ò¥¢¥¤¥Û¡¼¥ëÁ´ÂÎ¤Ë¹¤²¡¢¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤òºî¤ë¡£
£¡¡B¤òB¡ì¤ÎÌÜÆ¬Â¦¤ÈÌÜ¿¬Â¦¤Ë¤Î¤»¡¢¤Ü¤«¤·¹¤²¤ë¡£
¤¡¡A¤ò¤Þ¤Ö¤¿Ãæ±û¤ËÂÊ±ß·Á¤Ë¤Î¤»¤ë¡£
¥¡¡¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ò°ú¤¤¤¿¤é¡¢D¤ò¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Î¾å¤Ë½Å¤Í¤Æ¥é¥¤¥ó¤ò¤Ü¤«¤¹¡£
¦¡¡C¤ò²¼¤Þ¤Ö¤¿Á´ÂÎ¤Ë¹¤²¤ë
§¡¡B¤òÌÜ¿¬¤«¤éÃæ±û¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Ü¤«¤·Æþ¤ì¤ë¡£
¨¡¡D¤òÌÜÆ¬Â¦¤Î¹õÌÜ¤Î³°Â¦¤«¤é¡¢¤Þ¤Ä¤²¤Î¤¤ï¤òËä¤á¤ë¤è¤¦¤ËÊ¿¹Ô¤Ë¥é¥¤¥ó¤ò°ú¤¯¡£
©¡¡A¤ò¹õÌÜ²¼¤Ë¤Î¤»¡¢ÌÜÆ¬Â¦¤ÈÌÜ¿¬Â¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¹¤²¤ë¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
º£²ó»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤ª¼ê»ý¤Á¤Î4¿§¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ç¤âÂåÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤¬¥³¥ó¥µ¥Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡