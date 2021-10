『HAWAII FIVE-0』『NCIS』に続け？！ハワイの闇をテーマにしたクライムドラマがHBOで製作

米HBO Maxが『HAWAII FIVE-0』に出演したあの人をプロデューサーに迎え、ジェイソン・ライアンのベストセラー小説「Hell-Bent(原題)」をもとにしたドラマシリーズ『Aloha MotherF**ker(原題)』の製作を進めていることがわかった。米Deadlineが報じた。

新シリーズの舞台となるのは、憧れのバケーションスポットであるハワイ。しかし時代は1970年代に設定され、当時のハワイは麻薬密輸やギャング抗争が頻発していたアメリカで最も残酷で暴力的な場所の一つでもあった。本作の主人公レニーは40代のシングルマザーだが、息子を殺した犯人を警察が見つけられなかったことを受け、ハワイに向かって独自で調査を開始。その中で、彼女は警察と法制度の中で横行する無秩序な犯罪と体型的な腐敗に直面する。

『MAD DOG』シリーズのクリエイター、クリス・コールが脚本を担当。ウィル・ユン・リー()、マーク&クリスティーン・ホルダーとともに製作総指揮も務める。

クリスの代表作『MAD DOG』は、学生時代からの旧友である4人の男たちがバカンス先で悪質な罠にはまり犯罪に巻き込まれていくイギリスの人気シリーズ。4シーズン製作されたのち、アメリカでもリメイク版のが放送された。

また、ウィルはフレディ・ハイモア主演の人気医療ドラマ『グッド・ドクター』(アレックス・パク役)や、『HAWAII FIVE-0』(サン・ミン役)などに出演しており、今年初めにマーク&クリスティーン・ホルダーとともに映画・TVの制作会社Soul Streetを立ち上げた。

引き続き、キャスト情報などが明らかになり次第お伝えしていきたい。(海外ドラマNAVI)



Photo:

『HAWAII FIVE-0』(C) 2015 CBS Studios Inc. All Rights Reserved.

『グッド・ドクター 名医の条件』(C) 2018, 2019 Sony Pictures Television Inc. and Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.