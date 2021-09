食材をすり潰したり細かく刻んだり、毎日手作りするのは大変な赤ちゃんの食事。封を開けるだけですぐ食べられるベビーフードも販売されているが、あろうことかその中から“髪の毛のようなかたまり”が発見されたというニュースがイギリスから届いた。『Metro』『The Mirror』などが伝えている。

英チェシャー州ホルムズ・チャペルに住む3児の母親ジェマ・ガリモアさん(Jemma Gallimore、30)は、8月中旬に大手スーパーマーケット「アルディ(Aldi)」で「マミアビーフシチュー(Mamia Beef Stew)」を購入した。それを生後11か月の息子フレッド君(Fred)に食べさせようと電子レンジで温めていたところ、中から“髪の毛のようなもの”を発見したという。

ジェマさんは、その時の様子をこのように振り返っている。

「スプーンで食べさせると、フレッドはベーッと口から出しました。もう一口あげようとした時、スプーンから毛のようなものが出ているのを発見したのです。その毛を引っ張ると大きな塊が出てきて、私は一体この子に何を食べさせてしまったのだろうととても不安になりました。」

「どうして最初から気づかなかったのか…すごく気持ち悪いです。しっかりと毛が生えていて、まるで馬のたてがみのようでした。あんなに大きなものがベビーフードに入っているとは思えません。だって単三電池ほどの大きさでしたから。全部つなげると2.5インチ(約6.3センチ)になると思います。」

ジェマさんによるとフレッド君はお腹を壊したそうで、のちにこう語った。

「何かを飲み込んだか100%確実ではないので分かりませんが、午後11時半頃に痛みで叫んでいたのです。フレッドのお腹がグーグー鳴っている音が聞こえたので、哺乳瓶とヌロフェン(NUROFEN/鎮痛剤)を与えたところ落ち着きました。」

「フレッドは乳製品にアレルギーがあって、食べるものすべてに気を配っているので普段はこんなことはありません。何を食べてもお腹が痛くなってしまうような感じでしたが、今はもう大丈夫なようです。」

ジェマさんは今回のことをパートナーのマーク・ミラードさん(Mark Millard、39)に話すと、彼はすぐにアルディ社に電話して事実を伝えたそうだ。

それに対してアルディ社は「当社の仕入先では、異物が混入しないようにしっかりとした手順を踏んでいます。今回混入していたものはオーガニック野菜の根であると考えています」と回答した。

しかしジェマさんは納得しておらず、商品棚に残っている在庫の回収を求め「私たちは自宅でジャガイモを育てていますが、あれは根ではないと思います。見た目も感触も髪の毛のようでした。たとえ野菜の根だったとしても、赤ちゃんが窒息してしまうかも知れません。回収すべきです。他にも異物が入っているのではないかと心配です」と主張した。

