【ネタばれ】『THE FLASH／フラッシュ』シーズン7に、あのヴィランがカムバック！

米CWのDCドラマ『THE FLASH/フラッシュ』シーズン7に、過去に登場したヴィランがカムバックする。その姿を映し出されたティザーが公開された。米Comicbook.comが伝えている。(※本記事には日本未放送のシーズン7のネタばれを含むのでご注意ください)

現地時間3月23日(火)に放送されるシーズン7の第4話「Central City Strong(原題)」のティーザーを公開され、シーズン3に登場したアブラカダブラ(デヴィッド・ダストマルチャン『アントマン』シリーズ)の姿が映し出された。



シーズン3でフラッシュ(グラント・ガスティン)は、アース19からやって来たアブラカダブラと闘ったが、ヴィランは別の騒ぎに紛れて逃げていた。今回のティーザーを見る限り、アブラカダブラはセントラル・シティを消滅させる準備ができているようだ。

第4話のエピソードガイドでは、「アブラカダブラがカムバックした。フラッシュは、突然セントラル・シティに戻って来たアブラカダブラの対処に迫られる。ヴィランは、復讐と恨みを晴らすためにカムバックした。一方、アレグラ(カイラ・コンプトン)は微妙な状況に放り込まれ、ケイトリン(ダニエル・パナベイカー)はフロストの何かがおかしいと疑う。アイリス(キャンディス・パットン)は、自分の過去における暗い瞬間を目にすることを余儀なくされる」と紹介されている。

以前に、ショーランナーを務めるエリック・ウォレスがシーズン7について、「お気に入りの一つであるグラフィックノベル第3号に登場して、最初の3シーズンに姿を見せたヴィランのカムバックを除外はしないよ」と述べていたが、どのヴィランが戻って来るのかは明かしていなかった。また、昨年12月にはセシル・ホートン役のダニエル・ニコレットが、最新シーズンにカムバックするヴィランについてほのめかせていた。

