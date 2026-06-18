今回は、妻の家出から2か月後、義父に呼び出されたエピソードを紹介します。せっかく新幹線で義実家に行ったのに…「妻が双子を出産後、俺は仕事をひたすら頑張りました。子どもたちの将来を考えたら、少しでも収入が多い方がいいと思い、副業も始め、土日も休まず働きました。しかしある日、妻は双子を連れて急に家出し、新幹線で遠方にある義実家に帰ってしまったんです。妻は以前から『お金を稼ぐより家にいてほしい』とよく言