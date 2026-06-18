今回は、妻の家出から2か月後、義父に呼び出されたエピソードを紹介します。

せっかく新幹線で義実家に行ったのに…

「妻が双子を出産後、俺は仕事をひたすら頑張りました。子どもたちの将来を考えたら、少しでも収入が多い方がいいと思い、副業も始め、土日も休まず働きました。

しかしある日、妻は双子を連れて急に家出し、新幹線で遠方にある義実家に帰ってしまったんです。妻は以前から『お金を稼ぐより家にいてほしい』とよく言っていたのですが、俺が妻の話を聞かずに働きづめだったのが不満だったようで……。

それからしばらく妻と連絡がとれなかったのですが、ある日義父から電話で『大事な話があるんだ……』『早めにうちに来てほしい』と言われました。その翌日に義実家に行きましたが、そこで義父に『娘は離婚したいと言っている』と言われ、頭が真っ白になりました。

ちなみに妻は自分の部屋から出てくることはなく、せっかく義実家に行ったのに、妻にも子どもたちにも会えませんでした」（体験者：30代男性・会社員／回答時期：2025年12月）

▽ この男性の妻は、産後うつ状態だったそう。この男性はそんな妻の様子に気づいていながら、何もしてあげなかったのでしょうか……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。