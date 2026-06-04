腰の張りで離脱しているソフトバンクの柳町達外野手（29）が、明日5日の広島とのファーム公式戦（タマスタ筑後）で実戦復帰する。「体の状態は良くなってきたので、良い形で入りたい」今季1軍では31試合に出場して101打数21安打、打率・208と苦しみ、12日に出場選手登録を抹消された。2軍戦では10試合で33打数13安打、打率・394と無双状態だったものの、26日の日本ハムとのファーム交流戦で試合中に腰のハリを感じて途中交代