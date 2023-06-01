5月31日の東京ドーム公演でグループ活動を終了した嵐。メンバー5人は26年半にわたる活動を振り返り、時折涙を浮かべながらファンへの感謝をステージで述べた。異例の30分間にわたるラストメッセージは…。大野「18歳でデビューしてから今日まで、長い間僕らと共についてきてくれて、そしてここまで持ち上げ続けてくれて、本当にありがとうございました。そして、メンバー4人。こんなリーダーをずっと支え続けてくれて、受け止め