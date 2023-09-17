5月31日の東京ドーム公演でグループ活動を終了した嵐。メンバー5人は26年半にわたる活動を振り返り、時折涙を浮かべながらファンへの感謝をステージで述べた。異例の30分間にわたるラストメッセージは…。

大野「18歳でデビューしてから今日まで、長い間僕らと共についてきてくれて、そしてここまで持ち上げ続けてくれて、本当にありがとうございました。そして、メンバー4人。こんなリーダーをずっと支え続けてくれて、受け止めてくれて、メンバー4人があなたたちだったから、僕は今日までここに立てています。僕ら5人誰ひとり欠けることなく、このみんなでつくった嵐を26年間守りきれて本当に良かったな。こんなにも真剣に人生を生きさせてくれて、本当に感謝しています。

今日で僕らの活動は終わりますが、みんなでつくり上げた嵐はこれからも生き続けます。なので、僕も大切に心にしまって生きていこうと思っています。これまで僕らに携わってくださった全ての皆さん、お世話になりました。そして、今日まで僕らを応援してくださった全てのファンの皆さん。26年半、本当にありがとうございました。では！」

櫻井「僕らは皆さんに感謝を伝えるために、5人そろってステージに帰ってきました。ライブでは『嵐が支え』『生きがい』、そんなメッセージを見て、胸がいっぱいになりました。ファンの皆さんにとっての支えで生きがいであることが、自分の生きがいだったからです。

26年半の特大の感謝を込めて、僕たちは皆さんのことを思い続けます。そして嵐の曲をこれからも愛して、僕たちがバカやってる映像も何度も見返してほしい。あんなハッピーなやつらがいたんだよって、今はまだ知らない世代に知ってもらえたら。何年後かにまた、新しい嵐のファンの人たちが増えたら…。そんな未来が訪れることを願ってやみません。

松本潤、二宮和也、相葉雅紀、大野智、櫻井翔。僕たちが嵐でした。99年にハワイで生まれ落ちた姿のまま、5人そろってゴールテープを切れたこと…万感の思いです。皆さんと一緒に見た夢のような数え切れない景色を忘れないです。26年半、ありがとうございました！」

相葉「みんなと同じ空気を吸って、直接感謝の言葉を伝えることができて本当に幸せ。こういう場所をつくってくれたスタッフのみんな、来てくれるみんな、配信で見てくれているみんな、感謝しかありません。この日を迎えられて、やってきたことは間違いじゃなかったと確信しました。

26年半たって、つくづく思います。世界中に嵐を巻き起こせたのは、一人一人の応援のおかげだって。みんなが支えてくれたから、いろんな景色を見せてもらいました。何度生まれ変わってもこの景色は絶対に見られないと思うので、本当に幸せ者だと思います。

嵐は僕の人生の全てだったと思うし、人生全てを懸けた嵐を支えてくれてありがとうございます。嵐で良かったと思うし、この4人に出会えて良かったと思うし、今日皆さんに会えて良かったと思います。今後どんなことがあっても、今日を思い出せば絶対に乗り越えられると確信しました。26年半、本当にありがとうございました」

二宮「このツアーではいろいろタスクを掲げていたんですが、全身全霊で向き合う、ちゃんと5人で立ち切るとか。最後の一つ、最終公演でしかできなかったことでいうと、この約30年間のジャニーズ人生を終えようと思います。これって、めでたいというかありがたいことなんですよ。最後の最後にこんなにもたくさんの人たちとコンサートができるなんて幸せ者だなと思いました。

僕がジャニーズで学んだことは『できるかできないか』ではなく『やるかやらないか』です。『できるからやる』じゃない『できないからやらない』じゃない。やるんです。だからもし人生で迷うことがあったら、ちょっとでも思い出してくれたら前に一歩進めるんじゃないかなと思っています。二宮さんファンの人たちはまたどっかで会いたいなと思ってます。寂しいなと思ってます。また会えるように私も頑張るからみんなも頑張りましょう。大好きだよ、ありがとう」

松本「2020年に皆さんに面と向かって“ありがとう”と言う機会がつくれずに休止してしまった。感謝の気持ちを届けるのに時間かかっちゃいましたが実現しました。待っていてくれてありがとう。

99年から26年半。この4人とスタッフと皆さんと一緒に過ごすことができて幸せです。それぞれ人によって交わったタイミングは違うけどこうやってめちゃくちゃ楽しい時間を共に過ごせた縁に感謝しています。

スタッフのみんな、マジで楽しかったです。一緒に成功を分かち合えたから新しいことができた。また一緒に何か表現をつくりましょう。

メンバーの皆さん、あなたたちは最高です。この5人だからずっとやってこれたし、数々の困難を乗り越えられて素敵な景色を見られたんだと思います。愛してるぜ。これからもよろしく。

ファンの皆さん、マジで楽しかったです。26年半。ありがとうございました。楽しかったです」