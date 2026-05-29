イオンはプライベートブランドの「トップバリュ」において、地球環境への配慮やアレルギー対応などの視点を取り入れた商品に加え、猛暑を見据えた新たな商品を今年も販売する。たとえば、冷凍うどんのように手軽にレンジ加熱のみで調理できる冷凍スパゲッティや、プラスチック製品を削減したパッケージへの変更など、人にも地球にも優しい商品が増えていく。「ヒトにも環境にも優しいトップバリュへ」イオンが環境配慮型商品をさら