ドジャース・大谷翔平投手が所属するナ・リーグのサイ・ヤング賞（最優秀投手賞）がハイレベルな争いとなっている。ＭＬＢ公式サイトは２７日（日本時間２８日）に同サイトの専門家による模擬投票の結果を発表。大谷は４位。１〜３位に入ったライバルは怪物ばかりだ。１位はフィリーズの左腕、クリストファー・サンチェス投手だ。昨季はスキーンズに大差をつけられて２位だったが、今季は１２試合で６勝２敗、リーグトップの