カンテレのドキュメンタリー番組『ザ・ドキュメント 冤罪・甲山事件 山田悦子 半世紀の闘い』が、きょう29日(25:15〜 ※関西ローカル)に放送される。21年間に及ぶ裁判で一度も有罪判決を受けることなく、3度の無罪を経て終結した「甲山事件」の冤罪者・山田悦子さん(74)に、メディアで初めて約2年にわたる長期密着取材を行った。山田悦子さん○「カメラ取材を受けない冤罪者」山田悦子さんに初密着「冤罪者は死ぬまで冤罪者だって