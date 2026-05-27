【40・50代】最強の組み合わせかも、、！「白髪ぼかしハイライト × ボブ」

白髪を染めて隠すのではなく、ハイライトを味方につけてデザインとして楽しむ方法が注目を集めています。大人に人気のボブヘアに繊細な筋を加えれば、髪全体に自然な立体感が生まれることも。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、ボブの安定感とハイライトのシャレ感を掛け合わせたスタイルをご紹介します。

たっぷりと動くラフな外ハネボブ

全体にたっぷりとハイライトを効かせて、奥行きのあるグレージュカラーに仕上げたラフなボブスタイル。毛束感を意識しつつ、ハチ上を内側に、ベースを外ハネに仕上げることで、シルエット全体に躍動感が生まれています。カジュアルな空気感ながらも、散りばめられたハイライトが白髪を上品になじませて、大人可愛い雰囲気に仕上がりました。

スクエアボブに忍ばせる極細ハイライト

ライン感を強調した外ハネのスクエアボブに、ベージュ系の極細ハイライトをさりげなく施したスタイルです。動きの出にくい表面にハイライトによる奥行きが加わることで、一気に洗練された表情に。ウェット感のあるスタイリング剤で艶をプラスすれば、カラーリングの魅力がより引き立ちそうです。

ヌーディーアッシュの切りっぱなしくびれボブ

細めと太めのハイライトをミックスした、顎下ラインの切りっぱなしボブ。顔まわりにフェイスレイヤーを入れ、ベースを外ハネに仕上げることで、軽やかなシルエットを演出しています。アッシュ系カラーのベースとハイライト、白髪が絶妙に混ざり合い、コンパクトなスタイルに奥行きを与えています。

ブルーベースのグレージュで柔らかさを引き出す

オレンジ味を抑えたブルーベースのグレージュに、ナチュラルなハイライトをなじませたレイヤーボブです。ハイライトを強調しないスタイルなので、白髪を自然にカバーしながら優雅な佇まいを楽しめそう。レイヤーによる毛束を重ねてふんわりと丸みのあるシルエットに整えているので、落ち着いたカラーでも軽やかな印象に仕上がっています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@acco.mama様、@yuuna__iwama様、@sakosakosakosako様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。