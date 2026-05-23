「女子プロレス・マリーゴールド」（２３日、大田区総合体育館）旗揚げ２周年大会で、退団を発表していたエースの林下詩美（２７）がマリーゴールド所属ラストマッチとして６人タッグ戦に臨んだ。マーベラスの彩羽匠（３４）、マディ・モーガン（１８）と組み、現ワールド王者の青野未来（３５）、桜井麻衣（３５）、元所属で現みちのくプロレスのＭＩＲＡＩ（２６）と対戦。２５分超の激闘の末、相手チームの連携でたたみかけ