「女子プロレス・マリーゴールド」（２３日、大田区総合体育館）

旗揚げ２周年大会で、退団を発表していたエースの林下詩美（２７）がマリーゴールド所属ラストマッチとして６人タッグ戦に臨んだ。マーベラスの彩羽匠（３４）、マディ・モーガン（１８）と組み、現ワールド王者の青野未来（３５）、桜井麻衣（３５）、元所属で現みちのくプロレスのＭＩＲＡＩ（２６）と対戦。２５分超の激闘の末、相手チームの連携でたたみかけられ、最後は桜井にランニング・パワーボムを食らって３カウントを奪われた。

決着後は今後のマリーゴールドをけん引していく桜井、青野らから感謝の言葉を伝えられ、互いに涙を浮かべながら袂を分かった。

ラストマッチを終えた詩美はバックステージに晴れやかな表情で現れると、「マリーゴールドで過ごした２年間、本当に幸せな時間を過ごした。最後は自分のわがままで退団させていただき、これからできる恩返しは最高に輝いて、プロレス界でトップになることだと思っている」と宣言。今後については「皆さん気になるでしょう。今後について今言えることは、楽しみにしていてください…それだけです」と言葉を濁しつつ、「こう（頑丈そうに）見えて、結構首もボロボロです。ちょっと治療が必要な場所があります。まずは治療第一にと思っております」とも語った。

気丈に振る舞いつつも、２年間苦楽を共にした後輩や仲間から見送られ、「退団を決めたのは自分だが、すごく寂しいです。ただ、（マリーゴールドの）みんなといつか（リング上で）会えるとも思っています。今日はいったんのお別れ。私は一から頑張りたい」と、涙を浮かべながら前を向いた。

また、古巣スターダム時代から師事してきたロッシー小川代表（６９）に涙ながらに抱きつくと「元気でね。またどこかで」とねぎらわれ、「昔から変わらず大好きです。（古巣に）入団してから（合計）８年、親（ロッシー小川氏）の近くで頑張ってきましたが、いったん親離れして、しっかり独り立ちして頑張りたいです」と決意を込めた。

◆林下詩美（はやしした・うたみ）１９９８年９月１４日、鹿児島県奄美市出身。ビッグダディこと林下清志の三女で、１８年８月にスターダムでデビュー。頭角を現し、２０年１１月に最高峰のワールド王座を初戴冠した。２１年には女子プロレス大賞を受賞。２４年３月でスターダムを退団し、４月にマリーゴールドに入団。５月の旗揚げ戦から出場し、新団体のエースとしてワールド・オブ・マリーゴールド第２代王者に輝いた。フィニッシュ技はハイジャックＢＴボムなど。１６６センチ、７５キロ。