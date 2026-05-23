藤凌駕（上）がすくい投げで義ノ富士を破る＝両国国技館大相撲夏場所14日目、幕内2場所目で23歳の藤凌駕が初めて10勝を挙げ、初優勝にも望みをつないだ。学生時代から対戦があった義ノ富士を左すくい投げで破り「1学年上の学生横綱。大相撲で当たれて良かったし、勝ててうれしい」と素直に喜んだ。場所前に痛めた左足は万全ではないが、弱音を吐かずに奮闘を続ける。千秋楽は初の三役との一番で小結若隆景戦。「結果は気付いた