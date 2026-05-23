【ロサンゼルス共同】欧州連合（EU）とメキシコは22日、メキシコ市で首脳会合を開き、新たな貿易協定に署名した。メキシコのメディアなどによると、農産品を含むほぼ全品目で関税を段階的に撤廃する。トランプ米政権が関税強化で保護主義的な姿勢を強める中、対米依存度を下げる狙い。双方の批准後に発効する。EUのコスタ大統領は共同記者会見で、協定は貿易と投資の拡大に資するとして「経済を多様化し、過度な依存を緩和する