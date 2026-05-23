22日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した五十嵐亮太氏は、阪神のドラフト1位・立石正広について言及した。同日の巨人戦に『1番・レフト』で先発した立石はプロ初の猛打賞・初打点を挙げるなど、3安打1打点の大暴れ。五十嵐氏は「気持ちが強い。思い切りがいいんですよね。しっかり打ちにいってヒットにするので、技術的にもメンタル的にもすごくいい選手だと見ていて感じましたね」と評価。さ