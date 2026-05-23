結婚式当日、挙式の前に行われる場合も多い親族紹介。両家のおつきあいのはじまりとなる時間です。お中元お歳暮、年賀状など、ひと通りのおつきあいアリママスタコミュニティに、実家同士がどんなおつきあいをしているかを問うトピックがありました。一般的に思い浮かぶのは、お中元お歳暮の贈り合いでしょうか。『実母と同居していた私。妹の夫のご両親は、母とお中元お歳暮のやり取りをしていた。母が亡くなったのを機にやり取り