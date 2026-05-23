ソフトバンクは23日、アレクサンダー・アルメンタ投手と支配下選手契約を締結したと発表した。背番号は『34』に決定。アルメンタはソフトバンク加入5年目の左腕で、今季はファームで2試合・6回を投げ、防御率1.50。今年3月に開催されたWBC（ワールドベースボールクラシック）のメキシコ代表の一員としてプレーした。