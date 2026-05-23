ロッテは22日、楽天との試合（楽天モバイル）に2−1で勝利。先発・小島和哉が7回4安打・6奪三振・1失点の力投で今季初勝利を飾った。22日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では、小島をズームアップ。解説の五十嵐亮太氏は「なかなか勝ちがつかないところで、勝ちたい欲がピッチングにどう表れるかすごく大事。ストライクボールがはっきりしていたという話もあったんですけど、その中しっかり抑えれたというのが