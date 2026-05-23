私はアサヒ。旦那と義母（義父はすでに亡くなっている）と一緒に3人で暮らしています。娘のナミ（24）は大学のときから1人暮らしをしていて、たまに帰ってくる程度です。私や旦那は仕事に忙しく、ナミにかまっている時間はあまりとれませんでした。そのせいか自分のことは自分でする、自立した子になったと思っています。それなのに、ナミは半年で教員の仕事を辞めました。働いていればツライことも嬉しいこともあるのに……ガッカ