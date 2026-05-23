日本ハムは22日、ソフトバンクとの試合（みずほPayPay）に0−10で完敗。投打において精彩を欠いた結果となった。22日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では日本ハムがソフトバンク戦6連敗の現状が話題に。日本ハム投手陣のソフトバンク戦の成績が、6試合で47失点・20与四死球で防御率が7.92と苦戦。解説で出演した五十嵐亮太氏は「（ソフトバンクは）開幕3連戦の勢いがまだ継続されているような気がします。ああ