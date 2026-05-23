制球力向上へ…元中日・吉見一起氏が推奨する“15メートルの投球練習”少年野球からプロ野球まで、投手に最も必要とされる要素はコントロールだろう。精度を上げるには、どんな練習が効果的なのか。正確無比な制球力を武器に中日でエースとして活躍し、日本代表「侍ジャパン」の投手コーチも務めた吉見一起氏は、投球でのエラー動作を見つけ、コントロールを磨く方法として「近距離投球」を推奨している。やり方はシンプルだ。