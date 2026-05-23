22日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した番組MCの谷繁元信氏と五十嵐亮太氏が、広島・栗林良吏について言及した。栗林は同日の中日戦に先発するも、右足を痛め1回途中でまさかの降板。今季から先発転向した栗林は、ここまで7試合・47回を投げ、4勝2敗、2完封、防御率1.15と抜群の安定感を誇っていた。番組MCの谷繁氏は「今年カープの先発陣で一番状態が良かったと思うんですよね。痛いですね」と