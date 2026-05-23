試合前に談笑ブルワーズの167キロ右腕、ジェイコブ・ミジオロウスキー投手が21日（日本時間22日）、本拠地ドジャース戦前に佐々木朗希投手らとグラウンドで交流。初対面となった佐々木について「彼はエレクトリックだ。爆発力をもっている」と話した。この日から始まる3連戦で登板予定のないミジオロウスキーは、ブルワーズの打撃練習中にレフトのポジションで球拾い。近くでキャッチボールを行うドジャースの投手陣らとコミュ