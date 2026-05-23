「成長至上主義」をスローガンに掲げる東京農大一中軟式野球部選手が生き生きと発言し、主体的に野球ができるようにするには、どんな指導が有効だろうか。新入生を含め部員31人が所属する東京・世田谷区の私立東京農大一中軟式野球部は、「成長至上主義」のスローガンを掲げ、都大会上位、関東大会出場を目指しつつ、部活動を通して得た経験を“アウトプット”できる選手を育成している。ユニークなのが、小学生チームとの野球教