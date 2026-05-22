南仏ブランドとコラボした専用ベッドキットとはルノー・ジャポンは2026年5月21日、人気のMPV（多目的車。日本でいうミニバン）「カングー」に向けて、南仏のテキスタイルブランド「レ・トワール・デュ・ソレイユ」とコラボレーションした専用ベッドキットを発売しました。ルノー・カングーは、商用車の高い実用性と乗用車の快適さを融合したMPVです。欧州ではフルゴネットと呼ばれる商用車ベースの部類に入りますが、日本では