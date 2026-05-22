今日22日(金)は、関東や東北で空気がひんやりとしていて、正午の気温は岩手県宮古市で9.6℃と、5月下旬としては6年ぶりに10℃未満となっています。一方、東海から西の地域では天気が回復傾向で気温が上がり、九州や四国を中心に汗ばむ暑さとなっています。日ごとの寒暖差で体調を崩さないよう注意が必要です。関東から北では"やませ"の影響で気温上がらず今日22日(金)は、北海道から関東の太平洋側では海からの冷たい空気「やませ