GRe4N BOYZが、本日リリースした「ペリドット」のMVを朝5時50分に公開した。「ペリドット」は、水卜麻美アナウンサーが総合司会を務める日本テレビ系朝の情報番組『ZIP!』の新テーマソングだ。宝石のペリドットが持つ「希望」「幸福」という石言葉の通り、仕事や学業に励むすべての人々の背中を優しく、かつ力強く押し出す一曲になったとのことだ。MVは、“不思議な朝の大冒険”をコンセプトに制作された作品だという。『ZIP!』の