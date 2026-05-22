GRe4N BOYZが、本日リリースした「ペリドット」のMVを朝5時50分に公開した。

「ペリドット」は、水卜麻美アナウンサーが総合司会を務める日本テレビ系朝の情報番組『ZIP!』の新テーマソングだ。宝石のペリドットが持つ「希望」「幸福」という石言葉の通り、仕事や学業に励むすべての人々の背中を優しく、かつ力強く押し出す一曲になったとのことだ。

MVは、“不思議な朝の大冒険”をコンセプトに制作された作品だという。『ZIP!』の放送開始時間である朝5時50分、主人公が目を覚ますところから物語はスタートする。朝食を囲む家族の温かな時間、通勤・通学へ向かう人々、街を行き交う様々な朝の風景が、軽快なダンスとともに描かれていく。

しかし物語は次第に非現実へと変化していき、主人公は不思議な世界を旅していく。再び現実の街へ戻ると、それまで登場してきた人々が広場に集結し、ラストには大団円のダンスシーンへと繋がっていく。どこにでもある“朝の景色”を、ダンスやユニークなギミックによって幻想的な冒険として描いているとのことなので、細部までぜひチェックしていただきたい。

https://youtu.be/Y6E5XIFTsBE

主演は、「アミューズ全県全員面接オーディション 2017 〜九州・沖縄編〜」で準グランプリを獲得し、2021年にWOWOW連続ドラマ『前科者』でデビューした瀧七海が務める。監督は、数々のヒットアーティストのMVを手がけるビデオディレクターの召田湧真 (MESS)だ。また、本作の誰もが真似したくなるキャッチーで可愛らしい振り付けを担当したのは、福島県出身のダンサー・えりなっち。

なおGRe4N BOYZは、6月から全国43公演となる2026年ツアー＜GRe4N BOYZ イマーシブライブシアター2026「“The ZA” 〜溢れる想いが止まらない〜」＞を開催する。自身の全国ツアーでは初の試みとしてライブに3D演出を盛り込み、観客全員が3Dメガネを着用して楽しむイマーシブなライブ体験となる。「この夏、地球で1番近いテーマパーク！！」というキャッチコピーの通り、きっとあなたの街の近くにもGRe4N BOYZのイマーシブライブシアターがやってくるとのことなので、ぜひツアースケジュールをチェックしてほしい。

そして、本日より、Apple Musicシェアキャンペーン・MVシェアキャンペーンがスタートした。応募すると、抽選で＜GRe4N BOYZ イマーシブライブシアター2026「“The ZA” 〜溢れる想いが止まらない〜」＞の希望公演に招待される。

◾️「ペリドット」

2026年5月22日（金）0時 リリース ▼Apple Musicシェアキャンペーン

期間中、Apple Musicの再生画面から「ペリドット」をXでシェアいただいた方全員に「ペリドット」スマホ用壁紙を、さらに抽選で5名様を『GRe4N BOYZ イマーシブライブシアター2026「“The ZA” 〜溢れる想いが止まらない〜」』の希望公演へご招待！ ぜひGRe4N BOYZへのメッセージや「ペリドット」の感想と一緒に投稿ください。

【応募期間】2026年5月22日（金）0:00〜2026年5月31日（日）23:59

※上記の応募期間以外はご応募いただけません。

※時間帯によっては（締切間近は特に）、応募画面に繋がりづらくなる場合がございます。あらかじめ余裕を持ってご応募ください。 ▼MVシェアキャンペーン

UNIVERSAL MUSIC公式Xアカウントの該当投稿をシェアすると、抽選で5名様を『GRe4N BOYZ イマーシブライブシアター2026「“The ZA” 〜溢れる想いが止まらない〜」』の希望公演へご招待！投稿内のポストボタンからシェアすると届く、応募フォームよりご応募ください。

【応募期間】2026年5月22日（金）5:50〜2026年5月31日（日）23:59

※上記の応募期間以外はご応募いただけません。

※時間帯によっては(締め切り間近は特に)、応募画面に繋がりづらくなる場合がございます。予め余裕を持ってご応募ください。

UNIVERSAL MUSIC公式Xアカウント @umusicjapan

https://x.com/umusicjapan 詳細：https://form.universal-music.co.jp/sns_gre4nboyz_peridot/page/index.html ▼番組情報

「ＺＩＰ!」 （日本テレビ系）毎週月曜〜金曜 あさ5:50〜9:00放送 ※一部地域を除く

＜総合司会＞ 水卜麻美（日テレアナウンサー）

＜パーソナリティー＞

㊊：瀬戸朝香 ㊋：岡部大 ㊌：戸塚純貴（26年4〜6月） ㊍：山下健二郎 ㊎：阿部亮平

＜解説の先生＞

㊊：後藤達也（経済ジャーナリスト） ㊋：齋藤孝（明治大学教授）

番組公式HP：https://www.ntv.co.jp/zip/

番組公式X ：https://x.com/zip_tv

番組公式Instagram：https://www.instagram.com/ntvzip/

◾️＜GRe4N BOYZ イマーシブライブシアター2026「“The ZA” 〜溢れる想いが止まらない〜」＞

詳細：https://gre4n-boyz.com/news/218 2026年

6/6(土) 埼玉・サンシティ越谷市民ホール 大ホール

6/7(日) 茨城・取手市民会館

6/14(日) 東京・LINE CUBE SHIBUYA （渋谷公会堂）

6/20(土) 福島・いわき芸術文化交流館アリオス→アルパイン大ホール

6/21(日) 宮城・仙台銀行ホール イズミティ21 大ホール

7/4(土) 千葉・千葉県文化会館 大ホール

7/5(日) 東京・福生市民会館 大ホール

7/11(土) 岐阜・土岐市文化プラザ 大ホール

7/12(日) 静岡・静岡市清水文化会館マリナート 大ホール

7/18(土) 奈良・なら100年会館 大ホール

7/19(日) 滋賀・大津市民会館 大ホール

7/20(月・祝) 神奈川・KT Zepp Yokohama

7/25(土) 島根・出雲市民会館 大ホール

7/26(日) 岡山・倉敷市民会館

8/1(土) 山口・下関市民会館 大ホール

8/2(日) 大阪・Zepp Osaka Bayside

8/8(土) 山形・やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）

8/9(日) 岩手・奥州市文化会館Zホール

8/11(火・祝) 秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホール

8/15(土) 三重・シンフォニアテクノロジー響ホール伊勢（伊勢市観光文化会館）

8/16(日) 愛知・Zepp Nagoya

8/22(土) 東京・Zepp Haneda (TOKYO)

8/23(日) 埼玉・和光市文化センター

8/28(金) 北海道・中標津町総合文化会館 大ホール

8/29(土) 北海道・音更町文化センター 大ホール

8/30(日) 北海道・Zepp Sapporo

9/6(日) 兵庫・神戸国際会館こくさいホール

9/12(土) 富山・新川文化ホール 大ホール

9/13(日) 新潟・新潟テルサ

9/19(土) 大分・iichiko総合文化センター iichikoグランシアタ

9/20(日) 熊本・熊本県立劇場 演劇ホール

9/21(月・祝) 福岡・Zepp Fukuoka

9/22(火・祝) 静岡・アクトシティ浜松 大ホール

9/23(水・祝) 愛知・愛知県芸術劇場

9/26(土) 福島・會津風雅堂

9/27(日) 山形・荘銀タクト鶴岡（鶴岡市文化会館）

10/3(土) 京都・宇治市文化センター 大ホール

10/4(日) 大阪・大阪国際会議場 メインホール（グランキューブ大阪）

10/10(土) 広島・ 広島JMSアステールプラザ大ホール

10/11(日) 長崎・諫早文化会館 大ホール

10/12(月・祝) 福岡・福岡サンパレスホテル＆ホール

10/17(土) 東京・Shibuya LOVEZ

10/18(日) 福島・けんしん郡山文化センター（郡山市民文化センター）大ホール