アメリカ政府は、エボラ出血熱の発生が確認されている3つの国からの入国者に対し、ワシントン/ダレス経由での入国のみを許可する。到着から21日以内に、コンゴ民主共和国、ウガンダ、南スーダンに滞在していた人が対象で、アメリカ疾病対策センター（CDC）、国土安全保障省（DHS）の税関・国境警備局（CBP）は、公衆衛生スクリーニングを実施する。