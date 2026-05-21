お笑い芸人の古坂大魔王がプロデュースするピコ太郎の公式Instagramに、歌手で女優の中尾ミエが登場し、ピコ太郎とPPAP（ペンパイナッポーアッポーペン）のリズムに乗り、ダンスコラボする動画が話題になっている。「2016年に発表されたピコ太郎さんのPPAPは、日本のみならず、世界中でブレイクしました。アメリカのトランプ大統領の孫娘であるアラベラさんが、PPAPのモノマネをした動画が話題を呼んだこともあり、2017年11月に