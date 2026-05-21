SHO-SENSEI!!が、2年ぶりとなるアルバム『エンジェル』を6月3日に配信リリースすることを発表した。また、5月20日より収録曲「ホットレモン」の先行配信も開始した。先行配信曲「ホットレモン」は、ベースミュージックの中でも特にダンス性の高いサブジャンル、ジャージークラブと切ない恋愛ソングの詩世界が融合しているという。自然と腰が踊ってしまうようなサウンドでありながら、触れるようで触れ合わない恋愛の美しさを綴った