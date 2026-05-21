JR東海とJR西日本は、東海道・山陽新幹線「のぞみ」号について、2026年度下期の3連休を含む計8期間、全席指定席で運行すると発表した。すでに発表済みのゴールデンウィーク（4月24日〜5月6日）、お盆（8月7日〜16日）、シルバーウィーク（9月18日〜23日）、年末年始（12月25日〜2027年1月5日）に加え、今回新たにスポーツの日（10月10日〜12日）、勤労感謝の日（11月21日〜23日）、成人の日（2027年1月9日〜11日）、春分の日（2027