◆大相撲▽夏場所１２日目（２１日、両国国技館）日本相撲協会は夏場所１２日目から休場した東前頭１０枚目・朝乃山（高砂）の診断書を公表した。診断書には「左足リスフラン靱帯損傷（左足甲捻挫）約４週間の治療期間を要する見込み」と記されていた。師匠の高砂親方（元関脇・朝赤龍）は「今朝起きて様子を見たら、腫れてていて四股も踏めない。調子は良かったと思うし、場所前からいい状態だったんですけど、けがをしっ