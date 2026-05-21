気象庁は今日21日、1か月予報を発表しました。向こう1か月は、暖かい空気に覆われ、全国的に気温は高いでしょう。特に、来週27日頃からは、関東甲信〜九州、奄美で10年に一度レベルの高温となる予想です。また、降水量は平年並みか多く、特に、西日本〜東日本の太平洋側で多い予想です。雨でも気温が高いため、熱中症のリスクが高まります。熱中症と大雨に注意が必要です。西日本〜東日本の太平洋側を中心に降水量が多いこの先1か