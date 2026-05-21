LINEヤフーは、「Yahoo!ショッピング」で新機能「AIおまかせ比較」の提供を5月20日に開始した。複数の商品をAIが自動で比較し、ユーザーに最適な商品を提案するサービスで、買い物の手間を大きく減らすことが狙い。「Yahoo!ショッピング AIエージェント」の機能拡張の第一弾として位置づけられる。●15〜20商品をAIが自動で比較するAIおまかせ比較は、「商品選び」をAIが代行。ユーザーは気になる商品を起点に、「価格が安い」