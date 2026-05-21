9年ぶりフルモデルチェンジした「マツダの最重要・量販車種」マツダは2026年5月21日、新型ミドルサイズSUV「CX-5」を発表しました。同日より販売を開始しています。世界戦略車でかつ最量販車種となっているCX-5は、マツダの屋台骨を支える中核モデルとなっており、2027年度の事業計画においても非常に重要なポジションを担っています。9年ぶりとなる今回のフルモデルチェンジで、どのように進化したのでしょうか。【画像】