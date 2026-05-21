この先2週間は、1週目の前半は前線や低気圧の影響で曇りや雨の日が多いですが、後半は関東〜九州で暑さが戻り、真夏日の所が増えるでしょう。2週目も晴れて暑い日が多くなる見込みです。6月のスタートまでに梅雨入りする所は少なくなる可能性があります。【1週目】前線停滞でも梅雨入りは見送り?1週目は、前半は前線や低気圧の影響で、特に22日(金)〜24日(日)にかけて雨の降る所が多く、北〜東日本を中心に降り方の強まる所もある