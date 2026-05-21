25日頃から関東〜九州で再び30℃以上の真夏日も 梅雨入りはどうなる?
この先2週間は、1週目の前半は前線や低気圧の影響で曇りや雨の日が多いですが、後半は関東〜九州で暑さが戻り、真夏日の所が増えるでしょう。2週目も晴れて暑い日が多くなる見込みです。6月のスタートまでに梅雨入りする所は少なくなる可能性があります。
【1週目】前線停滞でも梅雨入りは見送り?
1週目は、前半は前線や低気圧の影響で、特に22日(金)〜24日(日)にかけて雨の降る所が多く、北〜東日本を中心に降り方の強まる所もあるでしょう。東京など関東では22日(金)にかけて気温も低く、肌寒くなりそうです。
【2週目】6月スタートも暑さ続く
2週目も、暖気が流れ込みやすく、全国的に気温の高い状態が続く見込みです。西〜東日本では真夏日となる日がさらに増える可能性があります。引き続き熱中症への注意が必要です。北日本でも日中は汗ばむ陽気となりそうです。
ただ、前線は南下して高気圧に覆われる日が多くなるため、各地とも比較的カラッとした晴天になるでしょう。6月スタートまでに梅雨入りする所は少なくなる可能性があります。梅雨入り前の貴重な日差しを有効にお使いください。