◇大相撲夏場所12日目（2026年5月21日両国国技館）大相撲の幕内・朝乃山（32＝高砂部屋）が21日、休場した。11日目は平幕・翔猿（34＝追手風部屋）に引き落とされ4敗目を喫していた。休場は幕下だった昨年初場所以来17度目。12日目の対戦相手、平幕・琴栄峰（22＝佐渡ケ嶽部屋）は不戦勝となる。