旦過市場の新たな商業施設を運営する事業者を再度、公募していた北九州市は、複数の事業者が応じたことを明らかにしました。 北九州市の旦過市場の再整備事業では新たな商業施設の建設が進められていて、施設の2階は飲食店などが入居する商業フロアに、3階と4階は駐車場になる予定です。2025年11月から、2階から4階を運営する事業者の公募が行われましたが、1回目は不調に終わり、2回目の公募では最低売却価格を4億円ほど下げ