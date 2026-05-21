トヨタの「小さいワゴン」“タフモデル”に注目！「ルーミー」はトヨタが販売しているトールワゴンタイプのコンパクトカーで、使い勝手の良さから高い人気のモデルです。そんなルーミーを「タフなクロスオーバー風のデザイン」に変えるカスタムキットを、サンショウが販売しています。【画像】これがモデルLMカスタムの「ルーミー」です！ 画像を見る（30枚以上）どのようなカスタムなのでしょうか。トヨタ車用パーツを手掛