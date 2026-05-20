巨人の田中将大投手が２１日のヤクルト戦（神宮）で今季４勝目、日米通算２０４勝目を懸け先発する。この日はジャイアンツ球場でキャッチボールなどを行い最終調整。チームは現在７連勝中。８連勝すれば２１年６月２９日の広島戦（東京Ｄ）以来、５年ぶりだ。「勢いがある。そこにしっかり乗っかっていけるように」と快投を誓った。前回登板は９日の中日戦（バンテリンドーム）。５回４失点（自責１）で今季初黒星を喫し、リフ