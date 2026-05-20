shallmが、新作EP『ANTI AFTER SCHOOL』（ヨミ：アンチアフタースクール）を2026年9月23日に配信リリースすることを発表した。さらに、同EP名を冠した全国4都市を巡る自身2度目の全国ツアー＜shallm EP TOUR “ANTI AFTER SCHOOL”＞の開催も発表された。今作は、ボーカル・liaの学生時代の私的な思い出や経験を下敷きとして制作された、shallm初となるコンセプトEPとなっており、当時の様々な感情が楽曲として並ぶ予定だという。