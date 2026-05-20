リーガルリリーが、国内9都市に加え、台北とソウルを含む全12公演を巡る初のアジアツアー＜Dawn＞の開催を発表した。あわせて、新しいアーティスト写真も公開となった。初日は9月30日の東京・恵比寿LIQUIDROOMを皮切りに、台北、札幌、仙台、広島、福岡、ソウル、金沢、名古屋、高松、大阪を巡り、ツアーファイナルは12月26日に昭和女子大学 人見記念講堂で行われる。台北は去年に続いて単独公演は3回目、ソウルでのライブは今回が