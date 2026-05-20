リーガルリリーが、国内9都市に加え、台北とソウルを含む全12公演を巡る初のアジアツアー＜Dawn＞の開催を発表した。あわせて、新しいアーティスト写真も公開となった。

初日は9月30日の東京・恵比寿LIQUIDROOMを皮切りに、台北、札幌、仙台、広島、福岡、ソウル、金沢、名古屋、高松、大阪を巡り、ツアーファイナルは12月26日に昭和女子大学 人見記念講堂で行われる。台北は去年に続いて単独公演は3回目、ソウルでのライブは今回が初めての機会となる。

ツアータイトルの「Dawn」は「夜明け」という意味を含んでおり、星や宇宙をテーマにした楽曲の多いリーガルリリーが、夜を越えた先に訪れる “夜明け”の世界を作り上げる予定だという。リーガルリリーの単独公演は、毎回コンセプトに沿ったライブ運びや演出で、その日限りの特別な楽曲の世界観を体感することができるとのこと。大規模ツアーは2024年のバンド結成10周年ツアー以来、約2年ぶりの開催となるため、ぜひチェックしていただきたい。

国内9都市10公演は、本日よりチケットぴあにて最速抽選のオフィシャル先行がスタートしている。なお、海外購入者向けの申し込みも受け付けている。台北、ソウルの海外2公演については、ツアー日程と会場のみが公開となっており、詳しいチケットの詳細と発売日は6月中に発表される予定だ。

リーガルリリーは、5月13日に新曲「ニコの涙」をリリースしている。今作は、ひとりぼっちで涙を流していた“ボク”の隣で、一緒に涙を流してくれた“キミ”の存在の大きさについて歌った楽曲とのことで、リーガルリリーとして初めて生のストリングスアレンジを導入。映像作家の横堀光範が監督を務め、教室に居場所のない少女2人の物語が紡がれたMVも公開中だ。

また、7月5日に大阪城音楽堂にてコンセプトライブ＜Midsummer＞を開催する。この日はベース・海がバンドに加入した記念日「海の日」として、初めての大阪野外単独公演となり、野外でのワンマンライブは2023年の日比谷野外大音楽堂から約3年ぶりの開催となる。指定席は既に完売となっているため、後方フリーエリアのみチケットを受け付けている。

◾️＜リーガルリリー “Dawn”＞ 2026年

9月30日(水) 恵比寿LIQUIDROOM

10月3日(土) 台北THE WALL

10月18日(日) 札幌cube garden

10月24日(土) 仙台Rensa

10月31日(土) 広島CLUB QUATTRO

11月1日(日) 福岡DRUM LOGOS

11月7日(土) 韓国KT&G Sangsangmadang

11月14日(土) 金沢EIGHT HALL

11月15日(日) 名古屋THE BOTTOM LINE

11月29日(日) 高松DIME

12月17日(木) 大阪なんばHatch

12月26日(土) 昭和女子大学 人見記念講堂 ▼国内・チケット料金

【ライブハウス】 スタンディング \6,000（税込 / D別）/ 2F指定席 \6,600（税込 / D別）※なんばハッチのみ

【昭和女子大学 人見記念講堂】 全席指定 \6,600（税込） ＜オフィシャル先行販売 (最速抽選)＞

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/regallily-dawn/

海外購入者向け：https://pia.jp/v/regallily-d26en/ ※国内公演のみ

受付期間：2026年5月20日（水）20:00〜2026年6月7日（日）23:59 ▼海外(台北・ソウル)・チケット料金

チケット詳細、発売日は6月中に発表となります。

◾️＜リーガルリリー “Midsummer”＞

日程：2026年7月5日（日）

会場：大阪城音楽堂

開場 16:30 /開演 17:30

Ticket：全席指定 \6,600（税込）/ 後方フリーエリア \6,100（税込）

※指定席SOLD OUT

各種プレイガイドにて一般発売中：https://linktr.ee/regallily_2026

◾️「ニコの涙」

2026年5月13日 リリース

配信：https://kmu.lnk.to/G9szjf