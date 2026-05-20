¥¥ê¥ó¼òÀÇ²þÀµ¤Ç²Á³Ê²þÄê¡¡¥Ó¡¼¥ëÃÍ²¼¤²¡¢È¯Ë¢¼ò¾å¤²
¡¡¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë¤Ï20Æü¡¢10·î¤Î¼òÀÇ²þÀµ¤ËÈ¼¤¤¡¢½Ð²Ù²Á³Ê¤ò²þÄê¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÀÇÎ¨¤¬²¼¤¬¤ë¡Ö°ìÈÖºñ¤êÀ¸¥Ó¡¼¥ë¡×¤Ê¤É¤Î¥Ó¡¼¥ë¤ÏÃÍ²¼¤²¤·¡¢ÀÇÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¡ÖÃ¸Îï¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥Ù¥ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¯Ë¢¼ò¤ä¡Ö¤Î¤É¤´¤·¡ÒÀ¸¡Ó¡×¤Ê¤ÉÂè»°¤Î¥Ó¡¼¥ë¤Ï°ú¤¾å¤²¤ë¡£10·î1ÆüÇ¼ÉÊÊ¬¤«¤é¼Â»Ü¤¹¤ë¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¶â³Û¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡10·î¤Î¼òÀÇ²þÀµ¤Ç¤Ï¥Ó¡¼¥ëÎà¤ÎÀÇÎ¨¤¬Åý°ì¤µ¤ì¤ë¡£350¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë1ËÜÅö¤¿¤ê¤À¤È¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Ï9.1±ß¤Î¸ºÀÇ¤Ç¡¢È¯Ë¢¼ò¤äÂè»°¤Î¥Ó¡¼¥ë¤Ï7.26±ß¤ÎÁýÀÇ¤È¤Ê¤ë¡£Ãñ¥Ï¥¤¤â7±ß¤ÎÁýÀÇ¤Ç¡¢¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë¤Ï¡ÖÉ¹·ë¡×¤Ê¤É¤âÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¡£ÀÇÎ¨ÊÑ¹¹¤Ø¤ÎÂÐ±þºö¤È¤·¤Æ¡¢Âè»°¤Î¥Ó¡¼¥ë¡ÖËÜóÊÎÛ¡×¤ò¥Ó¡¼¥ë¤ËÅ¾´¹¤¹¤ëÊý¿Ë¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£